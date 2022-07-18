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Adana Demirspor'un yeni transferi Badou Ndiaye'den flaş transfer itirafı: "Belhanda, beni öldüreceğini söyledi"

18.07.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezon yükseldiği Spor Toto Süper Lig'de transferleri ve oyunuyla dikkat çeken Adana Demirspor'un bu sezon başında yaptığı takviyelerden biri olan Badou Ndiaye, Mavi Şimşekler'e geliş hikayesini açıkladı. Transferden ötürü çok mutlu olduğunu dile getiren Senegalli futbolcu, Galatasaray'da da birlikte oynadığı Younes Belhanda ile arasında geçen sohbeti de anlattı.

Adana Demirspor'un yeni transferi Badou Ndiaye'den flaş transfer itirafı: "Belhanda, beni öldüreceğini söyledi"

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un yeni transferi Badou Ndiaye, mavi - lacivertli ekibe transferiyle alakalı açıklamalarda bulundu. Mavi Şimşekler'in Youtube kanalına özel bir röportaj veren Ndiaye; transfer süreciyle ilgili flaş ifadeler kullandı.

Badou Ndiaye'nin Galatasaray'dan da takım arkadaşı olan ve Adana Demirspor'da beraber top koşturacağı Younes Belhanda ile ilgili sözleri ise sosyal medyada çok konuşuldu.

"İLGİDEN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM"

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Transfer süreciyle ilgili konuşan Senegalli futbolcu, "Adana Demirspor'a transferim bence çok hızlı ve kolay gerçekleşti. Önce yönetim ve sportif direktör ile görüştüm. Onlar beni istedi, ben onları istedim bu sebeple gayet kolay gerçekleşti. Adana Demirspor'un ilgisini duyunca çok mutlu oldum. Büyük takımların ilgisini duyduğunuzda her zaman mutlu olursunuz. Özellikle Adana gibi güzel bir şehrin ilgisini duyduğunuzda güzel bir histir. Bu yüzden ilgiden dolayı çok mutluydum." dedi.

"MEYDAN OKUMAYI SEVİYORUM"

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Adana Demirspor'un projesinin kendisini etkilediğini söyleyen Ndiaye, "Adana Demirspor kariyerimde yeni bir sayfa ama umarım aynı zamanda kariyerimin en iyi sayfası olur. Diğer takımlardan bazı iyi teklifler aldım ama Adana'yı seçtim çünkü meydan okumayı seviyorum ve bana sunulan projede çok fazla hırs olduğunu düşündüm. Beni hayatta tutan şey bu." şeklinde konuştu.

"BELHANDA BENİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEDİ"

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Younes Belhanda ile arasında geçen esprili konuşmayı da anlatan deneyimli oyuncu, "Eski takım arkadaşlarımla burada oynayacak olmamdan dolayı çok ama çok mutluyum. Özellikle Younes Belhanda bana çok fazla baskı uyguladı hatta biraz sinirlenmeye başladı. Başka bir yere imza atarsam beni bulup öldüreceğini söyledi. Umarım önceki takımımızda yakaladığımız başarıları burada da yaşayabiliriz." ifadelerini kullandı.


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