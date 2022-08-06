YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana Demirspor, yarın Giresunspor'a konuk olacak

Adana Demirspor, yarın Giresunspor'a konuk olacak

06.08.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, yarın Giresunspor'a konuk olacak

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yarın Bitexen Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Çotanak Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.15'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan maçı Adana Demirspor 1-0 kazanırken, ikinci yarıda oynanan karşılaşmada ise Giresunspor rakibine 2-0 üstünlük sağlamıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandıAdana'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Malatya'da FETÖ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandıMalatya'da FETÖ operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Mersin'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın kazada yaşamını yitirdiMersin'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadın kazada yaşamını yitirdi
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Adana Demirspor futbol

Adana Namaz Vakitleri 6 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:08
Sabah
05:41
Öğle
12:50
İkindi
16:37
Akşam
19:49
Yatsı
21:15

Adana Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Cumartesi

Aslı Ulaş Eczanesi
Seyhan
Gökçe Eczanesi
Seyhan
Gözü Eczanesi
Seyhan
Damla Su Eczanesi
Seyhan
Ersoylar Eczanesi
Seyhan
Dağlı Eczanesi
Seyhan
Burda Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doktorlar çare bulamadı: Ne zaman cinsel ilişkiye girse...

Doktorlar çare bulamadı: Ne zaman cinsel ilişkiye girse...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Her kadının korkulu rüyası! Düzeltebilirsiniz

Her kadının korkulu rüyası! Düzeltebilirsiniz

Göğüslerinin büyümesini durduramıyor! Ameliyat olmazsa...

Göğüslerinin büyümesini durduramıyor! Ameliyat olmazsa...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.