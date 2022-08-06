Adana Demirspor, yarın Giresunspor'a konuk olacak

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yarın Bitexen Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Çotanak Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.15'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan maçı Adana Demirspor 1-0 kazanırken, ikinci yarıda oynanan karşılaşmada ise Giresunspor rakibine 2-0 üstünlük sağlamıştı.



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