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Adana Demirspor, Yusuf Erdoğan transferini resmen duyurdu!

16.01.2023 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in flaş takımlarından Adana Demirspor, Trabzonspor'da forma giyen Yusuf Erdoğan'ı renklerine kattıklarını duyurdu. Yusuf Erdoğan'la 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Adana Demirspor, Yusuf Erdoğan transferini resmen duyurdu!

Trabzonspor, geçen sezon devre arasında Kasımpaşa’dan transfer ettiği Yusuf Erdoğan’ın sözleşmesini feshederek Adana Demirspor’a transferi konusunda Akdeniz ekibiyle anlaşma sağladı. Trabzonspor’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 30 yaşındaki savunma oyuncusunun 2025 yılına kadar olan sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği ve fesih tazminatı ödenmeyeceği belirtildi.

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Yapılan anlaşmaya göre, Adana Demirspor şarta bağlı bonus olarak Trabzonspor’a 100 bin Euro + KDV ödeme yapacak. Ayrıca, Yusuf Erdoğan’ın sözleşmesi devam ederken üçüncü bir kulübe geçici veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde, Akdeniz ekibinin elde edeceği transfer gelirinin yüzde 50’si Trabzonspor’a ödenecek.


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