Adana Demirspor, Yusuf Erdoğan transferini resmen duyurdu!

Trabzonspor, geçen sezon devre arasında Kasımpaşa’dan transfer ettiği Yusuf Erdoğan’ın sözleşmesini feshederek Adana Demirspor’a transferi konusunda Akdeniz ekibiyle anlaşma sağladı. Trabzonspor’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 30 yaşındaki savunma oyuncusunun 2025 yılına kadar olan sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği ve fesih tazminatı ödenmeyeceği belirtildi.

Yapılan anlaşmaya göre, Adana Demirspor şarta bağlı bonus olarak Trabzonspor’a 100 bin Euro + KDV ödeme yapacak. Ayrıca, Yusuf Erdoğan’ın sözleşmesi devam ederken üçüncü bir kulübe geçici veya kesin transferinin gerçekleşmesi halinde, Akdeniz ekibinin elde edeceği transfer gelirinin yüzde 50’si Trabzonspor’a ödenecek.

Takımımız, Trabzonspor forması giyen tecrübeli oyuncu Yusuf Erdoğan ile 2,5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. pic.twitter.com/zboxM7IlAW — Adana Demirspor (@AdsKulubu) January 16, 2023



