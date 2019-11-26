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Adana Demirspor'da Stokes'in sözleşmesi feshedildi

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 26.11.2019 15:17 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, forvet Anthony Stokes'le yollar ayrıldı.

Adana Demirspor'da Stokes'in sözleşmesi feshedildi

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik heyetin raporu doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla sözleşmenin feshedildiği belirtildi.

İrlandalı forvet, mavi-lacivertli takımla ligde 6 maça çıkmış ve 1 gol kaydetmişti.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yürü ülkene Anthony, Shamrock ya da Dundalk seni alır.
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