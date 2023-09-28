Adana Demirsporlu Belhanda, taburcu edildi

Süper Lig'de 3’üncü haftanın erteleme maçında dün Adana Demirspor, konuk ettiği Beşiktaş’ı 4-2 yendi. Maçta mavi lacivertli ekibin ilk golünü atan Younes Belhanda, ilk yarıda takım arkadaşı M'Baye Niang ile çarpıştığı pozisyon sonrası kendini iyi hissetmediğini belirterek devre arasında oyundan alındı.

Maç bitiminde basın mensuplarına açıklama yapan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Belhanda’nın hastanede tedavi altına alındığını söyleyerek, “Belhanda'yı hastaneye gönderdik. Niang'la bir çarpışması oldu, gözlerinde bir problem vardı. İnşallah önemli bir şey yoktur. Niang'da da bir şişme var. O biraz daha devam etti ama onun da başı dönüyordu” şeklinde konuştu.

TABURCU EDİLDİ

Sol gözünde hafif bir görme sıkıntısı yaşadığı öğrenilen Belhanda, geceyi kontrol amaçlı hastanede geçirdi. Bu sabah doktorların kontrolünün ardından durumunun iyi olduğu ve sağlığında kalıcı bir sıkıntı olmadığı görülen Belhanda, işlemlerin ardından taburcu edildi. Evinde istirahate çekilen Faslı yıldızın yarın takımla birlikte antrenmana çıkacağı öğrenildi.

