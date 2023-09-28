SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Adana Demirspor
  4. Adana Demirsporlu Belhanda, taburcu edildi

Adana Demirsporlu Belhanda, taburcu edildi

28.09.2023 18:41 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor’un Beşiktaş’ı 4-2 yendiği maçın ilk yarısında takım arkadaşı Niang ile çarpışarak sakatlanan ve ilk yarının ardından sol gözünde hafif görme bozukluğu şikayetiyle hastaneye kaldırılan Belhanda, bu sabah taburcu edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Belhanda, yarın takımın antrenmanına katılacak.

Younes Belhanda

Younes Belhanda

FAS Fas
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de 3’üncü haftanın erteleme maçında dün Adana Demirspor, konuk ettiği Beşiktaş’ı 4-2 yendi. Maçta mavi lacivertli ekibin ilk golünü atan Younes Belhanda, ilk yarıda takım arkadaşı M'Baye Niang ile çarpıştığı pozisyon sonrası kendini iyi hissetmediğini belirterek devre arasında oyundan alındı.

Maç bitiminde basın mensuplarına açıklama yapan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Belhanda’nın hastanede tedavi altına alındığını söyleyerek, “Belhanda'yı hastaneye gönderdik. Niang'la bir çarpışması oldu, gözlerinde bir problem vardı. İnşallah önemli bir şey yoktur. Niang'da da bir şişme var. O biraz daha devam etti ama onun da başı dönüyordu” şeklinde konuştu.

TABURCU EDİLDİ

Sol gözünde hafif bir görme sıkıntısı yaşadığı öğrenilen Belhanda, geceyi kontrol amaçlı hastanede geçirdi. Bu sabah doktorların kontrolünün ardından durumunun iyi olduğu ve sağlığında kalıcı bir sıkıntı olmadığı görülen Belhanda, işlemlerin ardından taburcu edildi. Evinde istirahate çekilen Faslı yıldızın yarın takımla birlikte antrenmana çıkacağı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PFDK'dan o isme men! Resmen açıklandı...PFDK'dan o isme men! Resmen açıklandı...
TFF'den beklenen açıklama geldi! Play-Off oynanacak mı?TFF'den beklenen açıklama geldi! Play-Off oynanacak mı?
İmza an meselesi! Emre Belözoğlu geri dönüyorİmza an meselesi! Emre Belözoğlu geri dönüyor
Anahtar Kelimeler:
belhanda Süper Lig Adana Demirspor maçı younes süper li maçın da,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

90 yaşındaki kadının öldüğü zannedildi! Morg çalışanı nefes aldığını fark edince...

90 yaşındaki kadının öldüğü zannedildi! Morg çalışanı nefes aldığını fark edince...

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Ayı piknik masasını bastı! Dakikalarca hareket etmeden beklediler

Ayı piknik masasını bastı! Dakikalarca hareket etmeden beklediler

Sevgilisinin telefonunu böyle gözetledi! "Şifre bilmeye gerek yok"

Sevgilisinin telefonunu böyle gözetledi! "Şifre bilmeye gerek yok"

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.