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Adana Demirspor'un Norveçli oyuncuları, Galatasaray karşısında galibiyete inanıyor

29.09.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fredrik Gulbrandsen: "Taraftarımızın da desteğiyle burada avantajlı olduğumuzu düşünüyorum" - Jonas Svensson: "Umarım bu maçtan galibiyetle ayrılırız"

Adana Demirspor'un Norveçli oyuncuları, Galatasaray karşısında galibiyete inanıyor

Adana Demirspor'un Norveçli futbolcuları Fredrik Gulbrandsen ve Jonas Svensson, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacakları müsabakadan 3 puanla ayrılacaklarına inanıyor.

Mavi-lacivertli takım, Galatasaray'la karşılaşacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Fredrik Gulbrandsen, ligde aldıkları sonuçlardan memnun olduğunu söyledi.

Gulbrandsen, Galatasaray maçını önemsediğini belirterek, "İki hafta mücadelede bulundum, 2 hafta da galip geldik. Şimdi milli takım arası oldu. Bu süreçte de hazırlık yapma, taktik ve teknik çalışma fırsatı yakaladık. Yeteri kadar hazırlandığımıza ve iyi çalıştığımıza inanıyorum. Umarım cumartesi günü oynayacağımız Galatasaray maçına hazır bir şekilde çıkacağız." dedi.

Güçlü bir takıma karşı oynayacaklarını dile getiren Gulbrandsen, şu görüşlerini aktardı.

"Galatasaray'a karşı oynayacak olmamız gerçekten çok önemli. Çok güçlü bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Galatasaray'a karşı oynamak her zaman her takım için zor fakat biz burada sahamızda oynayacağız. Kendi evimizin avantajını kullanacağız ve duyduğumuza göre stat tam dolu olacak. Taraftarımızın da desteğiyle burada avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Umarım galip ayrılacağız. Bütün kariyerim boyunca forvet olarak oynadığımı söyleyebilirim. İlk defa kanat olarak Okan Buruk döneminde oynamıştım. Bana soracak olursanız ben tabii ki forvet bölgesinde rahat olduğumu söylerim. Ahcak sahaya çıktığım zaman takım için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hocamız da beni kanatta oynatmayı uygun görürse, sahada elimden gelenin en iyisini yapacağım."

- Svensson: "Evimizde güçlü olduğumuzu biliyoruz"

Takımın Norveçli sağ beki Jonas Svensson, Galatasaray karşılaşması öncesi milli maç arasını iyi değerlendirdiklerini ifade etti.

Svensson, Galatasaray maçına hazır olduklarını dile getirerek, "İyi çalıştık. İki gün dinlenme fırsatımız da oldu. Bundan sonra Dünya Kupası'na kadar çok ciddi takımlara karşı çok önemli maçlar oynayacağız. Bu hafta da cumartesi günü Galatasaray'a karşı ilkini gerçekleştireceğiz. Galatasaray çok büyük, oynaması çok zor bir kulüp fakat biz evimizde güçlü olduğumuzu biliyoruz. Umarım bu maçtan galibiyetle ayrılırız." diye konuştu.

Svensson, Kevin Rodrigues ile beraber iyi bir bek ikilisi oluşturduklarını aktarırken, "Modern futbolda bek oyuncuları çok büyük önem taşıyor. İki yönlü de oynamanız gerekiyor. Bugün için baktığınız zaman Kevin takıma gollerle, ben asistlerle katkı sağladım. Yanılmıyorsam onun 2 golü benim de 2 asistim var. Bu da aramızda tatlı bir rekabet gibi. İyi bir ikili olduğumuzu söyleyebilirim. Çok sık gol atan biri olmadığım için böyle bir özlemim yok. Ancam attığım zaman da gerçekten güzel goller oluyor. Onun için umarım bunlardan bazılarını atabilirim." diyerek sözlerini tamamladı.

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Adana Demirspor'un Norveçli futbolcusu Fredrik Gulbrandsen

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