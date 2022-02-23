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Adana Devlet Tiyatrosu mart ayında 6 oyun sahneleyecek

23.02.2022 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Devlet Tiyatrosu mart ayında 6 oyun sahneleyecek

Adana Devlet Tiyatrosu (ADT) mart ayında 6 oyunu sanatseverlerin beğenisine sunacak.

ADT, Tennessee Williams'ın yazdığı, Nihat Fırat Demirağ'ın yönettiği "Arzu Tramvayı" adlı oyunu 3-5 ve 17-19 Mart'ta Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşturacak.

Aynı sahnede, Sinan Bayraktar'ın yazdığı "Definename" adlı oyun 10-12 Mart'ta, "Frida" adlı oyun da 8 Mart'ta izlenebilecek.

Hilmi Zafer Şahin'in yazdığı, Şirin Ergüven Hamşioğlu'nun da rejisörlüğünü yaptığı "Bir Kümes Hikayesi" adlı çocuk oyunu 6, 13, 20 Mart'ta seyirciyle buluşacak.

Sabancı Oda Tiyatro Sahnesi'nde ise Peter Turrini'nin yazdığı, Tolga Çiftçi'nin yönettiği "Nihayet Bitti" adlı oyun 3-5 Mart'ta, Şahin Ergüney'in yönettiği "Sıradan Bir Gün" adlı oyun 10, 11 ve 17-19 Mart'ta izlenebilecek.

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