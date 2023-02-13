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Adana İl Sağlık Müdürü Nacar, yaralı kurtulan vatandaşları hastanede ziyaret etti

13.02.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, depremden yaralı olarak kurtarılan ve Adana Şehir Hastanesine getirilen vatandaşları ziyaret etti.

Adana İl Sağlık Müdürü Nacar, yaralı kurtulan vatandaşları hastanede ziyaret etti

Bir hafta önce merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan ve 10 ili etkileyen depremde yaralı olarak kurtarılan vatandaşlar Adana Şehir Hastanesine getirilmeye devam ediliyor. Çevre illerden askeri helikopterlerle getirilen yaralılar özel yapılan sistemle depremde hiç zarara uğramayan şehir hastanesinde tedavi ediliyor. Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar da yaralıları hastanede ziyaret etti. Nacar, tek tek ziyaret ettiği yaralılardan bir istekleri olup olmadığını sordu. Bir yarılaya kıyafet hediye etti.

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