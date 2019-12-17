Mynet Trend

Adana merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu! Şifreleri deşifre oldu

mustafa.saygin mustafa.saygin
TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Adana merkezli 5 ilde, sıfır kilometre araçların orijinal parçalarını, önceden çıkma hasarlı parçalar ile değiştirdikten sonra bilinçli şekilde trafik kazası yaparak sigorta şirketlerini dolandırdıkları belirlenen suç örgütü üyesi olduğu öne sürülen 48 zanlıdan 2'si kadın 13 şüpheli tutuklandı. Örgütün polise yakalanmamak için "düğünümüz var damat lazım" şifresini kullandığı belirlendi. Örgütün 144 ayrı olayda sigorta şirketlerini 4 milyon 300 bin lira dolandırdığı belirtildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, şüphelilerin, otomobil bayilerinden, akrabaları ve arkadaşları adına taksitle aldıkları sıfır kilometre araçların tampon, çamurluk, far, motor kaputu, hava yastığı gibi orijinal parçalarını söküp, yerine çıkma ve hasarlı parça takarak önceden belirledikleri kavşaklarda bekleyen kamyon, tır, iş makinesi, belediye otobüsü gibi ağır vasıta araçlara arkadan çarpmak suretiyle bilerek kaza yaptıkları, kazadan sonra tekrar aracın orijinal parçalarını kullanıp, tamir etmiş gibi göstererek sigorta şirketlerini dolandırdıkları belirlendi.

4 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE VURGUN!

Adana Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince 10 Eylül 2019 tarihinde başlatılan teknik-takip çalışmalarında, 2015 yılından bu yana Adana merkezli 5 ilde şebeke lideri tamircilik yapan Sedat T.'nin liderliğinde gerçekleştirdikleri 144 ayrı olayda sigorta şirketlerini 4 milyon 300 bin lira dolandırdıkları, 221 şahsın olaylara karıştığı tespit edildi.

Eylül 2019'dan sonra yapılan teknik takip ile suç örgütünü kuran, yöneten, üyeleri ve birlikte hareket edenler tespit edildikten sonra tamirci kılığına giren polislerinde katılımıyla Adana, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Mersin ve Osmaniye'de, 53 adreste, 55 şüpheli şahsa yönelik 13 Aralık günü sabah 06:45'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şebeke lideri ile birlikte 4'ü kadın 48 şüpheli yakalanırken 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Zanlılar 4 gün boyunca emniyette sorgulandı. Zanlıların ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Zanlılar arasında 2'si kadın 3 kişinin belediye otobüs sürücü olduğu tespit edildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan aralarında örgüt lideri Sedat T. yardımcıları Tayfun Y. ile Gökhan T. ve belediye otobüs sürücüleri Kıymet G. ve Zeynep Ö.'nünde bulunduğu 13 şüpheli tutuklanırken, 14 şüpheli adli kontrol tedbiriyle, 21 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"DÜĞÜNÜMÜZ VAR"

Bu arada, şüphelilerin teknik takip sırasında polise yakalanmamak için şifreli konuştukları ortaya çıktı. Zanlıların kaza planı yapıp kaza yapmaya gitmek istediklerinde "Düğünümüz var" şifresini kullandıkları, kaza yapacak sürücü içinde "damat lazım" diye şifre kullandıkları ortaya çıktı. Zanlıların telefonda "Düğünümüz var, damat lazım" diye bir cümle kurduğunda kaza yapacakları anlamına geldiği belirlendi. Örgütün kaza yapması için parayla profesyonel sürücü kiraladıkları bunlara da önceden kazayı nasıl yapacağı anlatıldığı da öğrenildi.

Kaynak: İHA

PARTNER Yerini çok az kişi biliyor! 21 yaşından küçükler giremiyor Yerini çok az kişi biliyor! 21 yaşından küçükler giremiyor
Dehşet! Metrelerce öteye fırlattıDehşet! Metrelerce öteye fırlattı
Acılı baba isyan etti: Ciğerim yanıyorAcılı baba isyan etti: Ciğerim yanıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana sigorta şirketleri dolandırıcılık

En Çok Okunan Trend Haberler

33 kilogramlık piton yakalandı!

33 kilogramlık piton yakalandı!

Öldüresiye dövmüşlerdi! Garson yaşadığı dehşeti anlattı!

Öldüresiye dövmüşlerdi! Garson yaşadığı dehşeti anlattı!

Denizli'de acı haber! Evinin salonunda böyle bulundu

Denizli'de acı haber! Evinin salonunda böyle bulundu

Kahreden haber geldi! Zülal de kurtarılamadı!

Kahreden haber geldi! Zülal de kurtarılamadı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi duyurdu!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu müjdeyi duyurdu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı! Başı ve kolları olmayan ceset bulunmuştu

Acı gerçek 4 ay sonra ortaya çıktı! Başı ve kolları olmayan ceset bulunmuştu

11 yıldır haber alınamıyor! Bulana 100 bin dolar ödül

11 yıldır haber alınamıyor! Bulana 100 bin dolar ödül

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bu türevlerin yakalanmasına en çok nedense SAVCI ve Hakimler seviniyor!!!. Beslemeler o evrak eksik, şu lazım diye diye davayı sulandıra sulandıra onlarca yıl sürdürür artık. Davaların her ertelenmesinde rüşvet çarkı işlemeye ve meblağ artmaya başlıyor..ne ala değil mi
@gucluyurek sen savcı ve hakimlere rüşvetçi mi diyorsun, ben mi öyle anladım.
memleketin 100/75 dolandırıcı hırsız olmuş bunlar kimi örnek alıyor anlamadım gitti:)
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zayıflamak için diyetisyene gitti, bacakları yandı!

Zayıflamak için diyetisyene gitti, bacakları yandı!

Dilovası'nda kimyasal atıklarını dereye boşaltanlara para cezası!

Bu görüntüler sonrası Bakanlık harekete geçti! Ceza yağdı

Ankara'da polis memuru dehşet saçtı!

Polis memuru dehşet saçtı! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Adana'da şeytanın bile aklına gelmeyecek dolandırıcılık! Whatsapp'tan takip edip kaza yaptırmış

Şeytanın bile aklına gelmez! 'Düğünümüz var' deyince...

Dans ederek temizlik yapan çöpçü sosyal medyada fenomen oldu! 1 maaş ikramiye...

Herkes onu konuşuyordu! Başkan duyurdu: 1 maaş ikramiye...

Uyuşturucu operasyonunda yakalanmışlardı! Bereyle gelince yürümekte zorlandı

Zor anlar! Böyle gelince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.