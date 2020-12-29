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Adana merkezli telefonla dolandırıcılık operasyonunda 11 şüpheli tutuklandı

ADANA HABERLERİ  | 29.12.2020 10:06 | Son Güncelleme

Polisin düzenlediği operasyon drone kamerasıyla kaydedildi

Adana merkezli 3 ilde, telefonda kendilerini polis ve savcı gibi tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen kişilere 3 gün önce Adana, İzmir ve Şanlıurfa'da düzenlenen ve 16 şüphelinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Baskın yapılan adreslerden birinde Türkiye'deki sabit hatların bulunduğu bir telefon rehberi ele geçirildi. Zanlıların, bu rehberdeki numaraları arayarak 10 vatandaşı yaklaşık 900 bin lira dolandırdığı belirlendi.

Elebaşlığını gözaltındaki İbrahim K'nin yaptığı öne sürülen grubun, vatandaşları telefonla arayıp, terör örgütü PKK ve FETÖ'ye yönelik operasyonda isimlerinin geçtiği bahanesiyle korkuttukları, evlerindeki para ve altınların inceledikten sonra teslim edecekleri yalanıyla dolandırıcılık yaptıkları ileri tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İbrahim K'nin de arasında olduğu 11'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, ekiplerin, operasyon kapsamında teknik ve fiziki takiple 12 ilde 15 vatandaşın dolandırılmasını önlediği öğrenildi.

- Operasyon drone kamerasına yansıdı

Operasyona ilişkin polisin havadan drone ile kaydettiği görüntüler de basınla paylaşıldı.

Görüntülerde, çok sayıda ekibin İl Emniyet Müdürlüğünden hareket ederek şüphelilerin adreslerine baskın yapması yer alıyor. İkametlerin bahçesinde ve damında fenerle inceleme yapan ekiplerin, bir kişiyi gözaltına alması da görüntülere yansıyor.

Polis, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik 26 Aralık'ta Adana, İzmir ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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