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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de "tam kapanma" tedbirlerine uyulduğu gözlendi

11.05.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de "tam kapanma" tedbirlerine uyulduğu gözlendi

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Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" tedbirleri nedeniyle Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Adana'da, vatandaşların sıklıkla tercih ettiği Uğur Mumcu ve 5 Ocak meydanları, Turgut Özal, Ziyapaşa ve Gazipaşa bulvarları ile Atatürk ve Baraj caddelerinde sessizlik hakim oldu.

Mersin'de vatandaşların gün içerisinde sıklıkla kullandığı Adnan Menderes ve Gazi Mustafa Kemal bulvarları, Viraşehir sahili ve Taşkıran plajı ile kıyı şeridindeki park, bahçe ve bisiklet yolları sessizliğe büründü.

Hatay'da da kentin işlek yerlerinden Atatürk ve Kurtuluş caddeleri ile Vali Ürgen ve 15 Temmuz Milli İrade parkları boş kaldı.

Osmaniye'de, Devlet Bahçeli ve Cumhuriyet meydanları, Musa Şahin ve Adnan Menderes bulvarları ile Atatürk Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

Güvenlik güçleri 4 ilde denetimlerini sürdürdü, dışarı çıkanların izin belgelerini kontrol etti.

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Adana Hatay Mersin Osmaniye tam kapanma

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