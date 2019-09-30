YEMEK

Adana'nın kapıları Büyük Akdeniz Şöleni ile lezzete açılacak

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 30.09.2019 09:52 | Son Güncelleme

Adana'da bu yıl 3. kez "Büyük Akdeniz Şöleni" temasıyla düzenlenecek Lezzet Festivali, 300 binden fazla ziyaretçiye kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Adana'nın kapıları Büyük Akdeniz Şöleni ile lezzete açılacak

Adana'nın geleneksel mutfak kültürünü dünyaya tanıtmayı amaçlayan ve geçen yıl 180 bin civarında kişi tarafından ziyaret edilen festival, bu yıl 4-6 Ekim'de, Merkez Park'ta gerçekleştirilecek. "Büyük Akdeniz Şöleni" temasıyla düzenlenen festival kapsamında, kente 13 ülkeden de şefler gelip yöresel sunumlarını gerçekleştirilecek.

Festivalde, "gastro şovlar", tadım seansları, söyleşiler ve mutfak atölyeleri gerçekleştirilecek, ziyaretçiler Adana'nın kebabından şalgamına, şırdanından böreğine kadar çeşitli lezzetlerini tatma şansı yakalayacak.

ULUSLARARASI ŞEFLER DE BU FESTİVALDE

20190928_2_38449166_47977479_Web

Birbirinden özgün, yerel ve ulusal şeflerin yanı sıra, "Michelin yıldızlı" uluslararası şeflerin gösterilerinin de sunulacağı festival, üç gün boyunca gastronomi meraklılarını Adana'ya çekecek.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, festival hazırlıklarında son aşamaya geldiklerini söyledi.

"Büyük Akdeniz Şöleni"nde, hem Adana hem Türkiye hem de yurt dışından misafirlerle birlikte olacaklarını ifade eden Demirtaş, "Festivale 11 ülkeyi davet ettik, Uzak Doğu'dan da 2 ülke gelecek ve toplam 13 ülke olacak. Geçen seneye göre, festivale katılan işletme sayısında da 2 kata yakın artış var." diye konuştu.

20190928_2_38449166_47977483_Web

Demirtaş, büyük bir katılım beklediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Geçen yıl yaklaşık 50 firma vardı, bu yıl 100'ün üzerinde olacak. Geçen yıl yine 180 bin civarında katılım olmuştu, bu sene festivalimiz çok daha heyecanlı olacak. Şu anda kentimizde, festival tarihinde oteller doldu. Artık, Mersin ve Osmaniye gibi çevre illerin otelleri de dolmaya başlıyor. İnşallah gelen misafirlerimizi dışarıda bırakmayacağız. Adana çok misafirperver bir il. Vatandaşlarımız kendi kapılarını da açacaklar. Onun için gelen misafirlerimizin 'Dışarıda kalır mıyız?' gibi bir endişeye kapılmalarına gerek yok. Hepimizin evi açık."

ADANA SADECE KEBAP VE ŞALGAMDAN İBARET DEĞİL

20190928_2_38449166_47977485_Web

Vali Demirtaş, kentin çok çeşitli bir yemek kültürüne sahip olduğuna işaret ederek "Adana'yı sadece kebap ve şalgamdan ibaret sanmak büyük bir haksızlık olur. Adana'da 500'ün üzerinde, 600'e yakın yemek çeşidi var. Biz onları da vatandaşlarımıza tanıtmak istiyoruz. Çok ciddi anlamda yöresel ve geleneksel yemeklerimiz var. Bunu vatandaşlarımızla paylaşacağız." ifadesini kullandı.

20190928_2_38449166_47977482_Web

Dünyada festivallerin önemli bir ekonomik değer oluşturduğunu aktaran Demirtaş, şunları söyledi:

"Türkiye olarak bu pastadan daha fazla pay almamız lazım. Bu festivallerin hem Adana'nın tanıtılmasında hem de esnafımızın gelirlerini artırmasında çok ciddi katkısı olacağını düşünüyorum. Çok önemli bir gelir kaynağı olacak. Geçen sene küçük esnafımız çok memnun kalmıştı, bu sene daha fazla memnun kalacaklarına yürekten inanıyorum."

Adana'da acı olay! Polis gerçeği annesine söyleyemedi! Adana'da acı olay! Polis gerçeği annesine söyleyemedi!
300 yıllık tescilli Muğla saraylısı tatlısı300 yıllık tescilli Muğla saraylısı tatlısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
büyük akdeniz şöleni adana yemekleri yemek festivali lezzet festivali

En Çok Okunan Haberler

Son paylaşımı olay oldu! Kilolar gitti

Son paylaşımı olay oldu! Kilolar gitti

Yatakta olay pazar pozu! Eliyle kapadı

Yatakta olay pazar pozu! Eliyle kapadı

Ünlü sunucu şortuyla olay oldu! Yok gibi...

Ünlü sunucu şortuyla olay oldu! Yok gibi...

Tarkan'ın Harbiye maratonu bilançosu: '50 bin kişi, 162 şarkı'

Tarkan'ın Harbiye maratonu bilançosu: '50 bin kişi, 162 şarkı'

Bir Zamanlar Çukurova'ya sürpriz oyuncu!

Bir Zamanlar Çukurova'ya sürpriz oyuncu!

Ünlü şarkıcı paylaştı! "Annem ve ben"

Ünlü şarkıcı paylaştı! "Annem ve ben"

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yozgat’ta oklavalar kış sofraları için dönüyor

Sabah 8'de başlayıp gece yarısına kadar devam ediyorlar! Yemesi kolay ama...

Alıçın da turşusunu kurdular

Aç karna bir bardak suyunu hiçbir sıkıntısı kalmıyor

300 yıllık tescilli Muğla saraylısı tatlısı

300 yıllık tescilli Muğla saraylısı tatlısı

Sigarayı hemen bırakmak isteyenler için 4 öneri

Sigarayı hemen bırakmak için bakın ne yiyorlar

Öksürüğe ne iyi gelir? Öksürüğe iyi gelen 4 bitki

Öksürüğe iyi gelen 4 şifalı bitkisel formül

Ahşap şiş Adana kebabına lezzet kattı

Ahşap şiş Adana kebabına lezzet kattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.