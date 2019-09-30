Adana'nın kapıları Büyük Akdeniz Şöleni ile lezzete açılacak

"Büyük Akdeniz Şöleni"nde, hem Adana hem Türkiye hem de yurt dışından misafirlerle birlikte olacaklarını ifade eden Demirtaş, "Festivale 11 ülkeyi davet ettik, Uzak Doğu'dan da 2 ülke gelecek ve toplam 13 ülke olacak. Geçen seneye göre, festivale katılan işletme sayısında da 2 kata yakın artış var." diye konuştu.

Demirtaş, büyük bir katılım beklediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Geçen yıl yaklaşık 50 firma vardı, bu yıl 100'ün üzerinde olacak. Geçen yıl yine 180 bin civarında katılım olmuştu, bu sene festivalimiz çok daha heyecanlı olacak. Şu anda kentimizde, festival tarihinde oteller doldu. Artık, Mersin ve Osmaniye gibi çevre illerin otelleri de dolmaya başlıyor. İnşallah gelen misafirlerimizi dışarıda bırakmayacağız. Adana çok misafirperver bir il. Vatandaşlarımız kendi kapılarını da açacaklar. Onun için gelen misafirlerimizin 'Dışarıda kalır mıyız?' gibi bir endişeye kapılmalarına gerek yok. Hepimizin evi açık."

ADANA SADECE KEBAP VE ŞALGAMDAN İBARET DEĞİL

Vali Demirtaş, kentin çok çeşitli bir yemek kültürüne sahip olduğuna işaret ederek "Adana'yı sadece kebap ve şalgamdan ibaret sanmak büyük bir haksızlık olur. Adana'da 500'ün üzerinde, 600'e yakın yemek çeşidi var. Biz onları da vatandaşlarımıza tanıtmak istiyoruz. Çok ciddi anlamda yöresel ve geleneksel yemeklerimiz var. Bunu vatandaşlarımızla paylaşacağız." ifadesini kullandı.