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Adana'nın markalaşan geleneği: Ciğer ile kahvaltı

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 07.10.2019 10:43 | Son Güncelleme

Zengin mutfak kültürüyle, Türkiye'nin yanı sıra dünyada da adını duyurmaya başlayan Adana'da, 100 yılı aşkın süredir devam eden ciğer ile kahvaltı, turistlerin de ilgi odağı oldu. Adana ciğer kahvaltı, hem şaşırtıyor hem de lezzetiyle damak çatlatıyor.

Her pazar, tarihi Büyüksaat çevresinde sokak aralarına kurulan ocaklarda kebapçılar, bir asırdır yüzlerce kilo günlük kesim ciğerleri müşterilerinin damak zevkine sunuyor. Ocaklardan yükselen duman ve kebap kokuları, tarihi bölgeyi kaplarken, ustaların 'zırh' ile doğrama yaptıkları sırada ortaya çıkan ve adeta müzik ritmini anımsatan sesler ise kebaba şölen havası katıyor.

Adana ciğer kahvaltısı ise yüz yılı aşkın zamandır devam eden bir gelenek. Bu kültürün dışında olanlar, ciğerle kahvaltıya şaşırsa da tadına bakan herkesin beğenisini topluyor.


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