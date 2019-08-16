Adana onunla ferahlıyor: Serinleten lezzet günde 6 bin lira kazandırıyor

Adana'da sıcakların kendini iyice hissettirmesiyle birlikte bunalan vatandaşlar, "bici bici" olarak bilinen yöresel soğuk tatlıyla serinlemeye başladı. Buz gibi tatlı bici bici de bu sayede birçok ailenin geçim kaynağı oluyor. Buz püresinin arasına karıştırılmış nişasta üzerine mevsim meyveleri, gül suyu ve şerbetin döküldüğü bici bici, en az 6 liradan satılıyor. Vatandaşlar ise öğlen saatlerinden itibaren Seyhan Nehri ve Seyhan Baraj Gölü kenarlarında kurulan bici bici tezgahlarına akın ediyor.

Yılın 4 ayında Seyhan Baraj Gölü kenarında bici bici satan Burhan Yalçın, özellikle havanın çok sıcak olduğu yaz aylarında satışlarının çok iyi olduğuna dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Şu aralar rağbet görüyor. Tüketiliyor. Şehir dışından ve yurt dışından gelen çok. Yüzde 80 ile 90’ı tadını beğeniyor. Günde ortalama bin taneyi buluyor satışımız. Fiyatı 6 lira. Havaların ısınması fiyatı da arttırdı. 7 buçuk liraya çıktı şuanda. Havaların ısınması yüzde yüz fark etti. Adana’da kebabı yiyen ardından bici yemeye geliyor.”