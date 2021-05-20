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Adana Ticaret Borsası

20.05.2021 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısırın kilogramı en yüksek 2,27 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 2,27 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,142,20MısırKg2,212,27Soya fasulyesiKg4,805,00Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg16,9017,00

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Öğle
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İkindi
16:30
Akşam
19:50
Yatsı
21:21

Adana Nöbetçi Eczaneler20 Mayıs Perşembe

Ekrem Eczanesi
Seyhan
Berfin Eczanesi
Seyhan
Nilüfer Eczanesi
Seyhan
Anıl Eczanesi
Seyhan
Aksa Eczanesi
Seyhan
Onur Eczanesi
Seyhan
Dumlupınar Eczanesi
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