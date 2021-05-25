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Adana Ticaret Borsası

25.05.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 17,10 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 17,10 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,342,40MısırKg2,432,49Soya fasulyesiKg4,805,00Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg17,0017,10

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Adana Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Salı

Arı Eczanesi
Seyhan
Bulut Eczanesi
Seyhan
Renin Eczanesi
Seyhan
Ayfer Eczanesi
Seyhan
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Seyhan
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