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Adana Ticaret Borsası

03.06.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 5 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 5 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,402,50MısırKg2,412,49Soya fasulyesiKg4,805,00Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg17,5017,60

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Adana Namaz Vakitleri 3 Haziran Perşembe

İmsak
03:30
Sabah
05:13
Öğle
12:42
İkindi
16:32
Akşam
20:01
Yatsı
21:36

Adana Nöbetçi Eczaneler 3 Haziran Perşembe

Berfin Gören Eczanesi
Seyhan
Güzide Eczanesi
Seyhan
Yasemin Eczanesi
Seyhan
Doğa Eczanesi
Seyhan
Metropol Eczanesi
Seyhan
Can Eczanesi
Seyhan
İpek Eczanesi
Seyhan
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