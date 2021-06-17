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Adana Ticaret Borsası

17.06.2021 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buğdayın kilogramı en yüksek 2,58 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 2,58 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,482,58MısırKg2,312,39Soya fasulyesiKg5,405,60Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg17,9018,00

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İkindi
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Akşam
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Adana Nöbetçi Eczaneler17 Haziran Perşembe

Didem Eczanesi
Seyhan
Esin Kıraç Eczanesi
Seyhan
Yaprak Eczanesi
Seyhan
Dünya Eczanesi
Seyhan
Şaşmaz Eczanesi
Seyhan
Doğuş Eczanesi
Seyhan
Özler Eczanesi
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