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Adana Ticaret Borsası

18.06.2021 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısırın kilogramı en yüksek 2,40 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 2,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,482,58MısırKg2,322,40Soya fasulyesiKg5,405,60Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg17,9018,00

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Sabah
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Öğle
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İkindi
16:36
Akşam
20:08
Yatsı
21:46

Adana Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Cuma

Didem Eczanesi
Seyhan
Esin Kıraç Eczanesi
Seyhan
Yaprak Eczanesi
Seyhan
Dünya Eczanesi
Seyhan
Şaşmaz Eczanesi
Seyhan
Doğuş Eczanesi
Seyhan
Özler Eczanesi
Seyhan
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