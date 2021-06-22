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Adana Ticaret Borsası

22.06.2021 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 18,40 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 18,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,482,58MısırKg2,332,41Soya fasulyesiKg5,405,60Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg18,3018,40

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Adana Namaz Vakitleri 22 Haziran Salı

İmsak
03:27
Sabah
05:13
Öğle
12:46
İkindi
16:37
Akşam
20:09
Yatsı
21:47

Adana Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Salı

Badem Eczanesi
Seyhan
Dağlıoğlu Eczanesi
Seyhan
Merve Eczanesi
Seyhan
Burçin Küçük Eczanesi
Seyhan
Ekrem Eczanesi
Seyhan
Burcu Eczanesi
Seyhan
Dost Eczanesi
Seyhan
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