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Adana Ticaret Borsası

07.07.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buğdayın kilogramı en yüksek 2,53 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsası'nda, buğdayın kilogramı en yüksek 2,53 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,432,53MısırKg2,272,35Soya fasulyesiKg5,405,60Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg19,7019,80

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Adana Namaz Vakitleri 7 Temmuz Çarşamba

İmsak
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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
20:08
Yatsı
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Adana Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Çarşamba

Aydınlar Eczanesi
Seyhan
Dağlı Eczanesi
Seyhan
Seda Eczanesi
Seyhan
Can Eczanesi
Seyhan
Savaş Eczanesi
Seyhan
Atalı Eczanesi
Seyhan
Rengin Eczanesi
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