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Adana Ticaret Borsası

26.07.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısırın kilogramı en yüksek 2,36 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 2,36 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,442,54MısırKg2,282,36AyçiçeğiKg4,824,92Soya fasulyesiKg5,405,60Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg20,1020,20

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Adana Namaz Vakitleri 26 Temmuz Pazartesi

İmsak
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Sabah
05:32
Öğle
12:50
İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Adana Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Pazartesi

Omerya Eczanesi
Seyhan
Vilayet Eczanesi
Seyhan
Bilgehan Özkan Eczanesi
Seyhan
Havva Eczanesi
Seyhan
Ünlü Eczanesi
Seyhan
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