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Adana Ticaret Borsası

29.07.2021 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 21 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında, Çukurova pamuğunun kilogramı en yüksek 21 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,452,55MısırKg2,272,35AyçiçeğiKg4,854,95Soya fasulyesiKg5,806,00Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg20,9021,00

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Sabah
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Öğle
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İkindi
16:39
Akşam
19:56
Yatsı
21:25

Adana Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Perşembe

Güler Eczanesi
Seyhan
Şahindal Eczanesi
Seyhan
Yenipınar Eczanesi
Seyhan
Polen Eczanesi
Seyhan
Vefa Eczanesi
Seyhan
Ömer Eczanesi
Seyhan
Taşkın Eczanesi
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