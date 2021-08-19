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Adana Ticaret Borsası

19.08.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 5,05 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 5,05 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,702,80MısırKg2,322,40AyçiçeğiKg4,955,05Soya fasulyesiKg5,806,00Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg20,9021,00

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Adana Namaz Vakitleri 19 Ağustos Perşembe

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Adana Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Perşembe

Aydın Akgöllü Eczanesi
Seyhan
Fikir Eczanesi
Seyhan
Yıldız Eczanesi
Seyhan
Esin Kıraç Eczanesi
Seyhan
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