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Adana Ticaret Borsası

27.08.2021 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısırın kilogramı en yüksek 2,47 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 2,47 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TLBuğdayKg2,752,85MısırKg
2,392,47AyçiçeğiKg
4,955,05Soya fasulyesiKg
5,806,00Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg
20,4020,50

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Adana Nöbetçi Eczaneler27 Ağustos Cuma

Aydın Akgöllü Eczanesi
Seyhan
Rengin Eczanesi
Seyhan
Tellidere Eczanesi
Seyhan
Özbilge Eczanesi
Seyhan
Serhad Eczanesi
Seyhan
Orhan Eczanesi
Seyhan
Saygın Eczanesi
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