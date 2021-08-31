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Adana Ticaret Borsası

31.08.2021 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 4,95 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 4,95 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TLBuğdayKg2,752,85MısırKg2,392,47AyçiçeğiKg4,854,95Soya fasulyesiKg5,806,00Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg20,4020,50

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Adana Namaz Vakitleri 31 Ağustos Salı

İmsak
04:38
Sabah
06:02
Öğle
12:44
İkindi
16:23
Akşam
19:17
Yatsı
20:35

Adana Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Salı

Arı Eczanesi
Seyhan
Köse Eczanesi
Seyhan
Taşkın Eczanesi
Seyhan
Fevzipaşa Eczanesi
Seyhan
Şaşmaz Eczanesi
Seyhan
Büşra Eczanesi
Seyhan
Tufan Güvel Eczanesi
Seyhan
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