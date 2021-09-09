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Adana Ticaret Borsası

09.09.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısırın kilogramı en yüksek 2,51 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 2,51 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,702,80MısırKg2,432,51AyçiçeğiKg4,905,00Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg19,7019,80

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Adana Namaz Vakitleri 9 Eylül Perşembe

İmsak
04:47
Sabah
06:09
Öğle
12:41
İkindi
16:15
Akşam
19:03
Yatsı
20:20

Adana Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Perşembe

Baran Eczanesi
Seyhan
Huzur Eczanesi
Seyhan
Tuğçe Dalkır Eczanesi
Seyhan
Ersoylar Eczanesi
Seyhan
Özdoğru Eczanesi
Seyhan
Çağla Su Eczanesi
Seyhan
Mert Eczanesi
Seyhan
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