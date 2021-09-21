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Adana Ticaret Borsası

21.09.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buğdayın kilogramı en yüksek 2,88 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 2,88 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,782,88MısırKg2,522,60AyçiçeğiKg5,105,20Soya fasulyesiKg4,855,00Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg19,4019,50

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Adana Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Çarşamba

Acembekiroğlu Eczanesi
Seyhan
Dilek Eczanesi
Seyhan
Savaş Eczanesi
Seyhan
Başak Eczanesi
Seyhan
Karaisalı Eczanesi
Seyhan
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Seyhan
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