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Adana Ticaret Borsası

24.09.2021 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısırın kilogramı en yüksek 2,62 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 2,62 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,832,93MısırKg2,542,62AyçiçeğiKg5,105,20Soya fasulyesiKg4,855,00Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg19,6019,70

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Adana Nöbetçi Eczaneler24 Eylül Cuma

Elif Cemre Eczanesi
Seyhan
Omerya Eczanesi
Seyhan
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Seyhan
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