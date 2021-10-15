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Adana Ticaret Borsası

15.10.2021 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısırın kilogramı en yüksek 2,74 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 2,74 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün

MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg2,852,95MısırKg2,662,74AyçiçeğiKg5,255,35Soya fasulyesiKg4,955,10Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg24,9025,00

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Canbolat Eczanesi
Seyhan
Kardelen Eczanesi
Seyhan
Şimal Eczanesi
Seyhan
Çare Eczanesi
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