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Adana Ticaret Borsası

04.11.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 5,70 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında soya fasulyesinin kilogramı en yüksek 5,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg3,303,40MısırKg2,812,91AyçiçeğiKg5,555,65Soya fasulyesiKg5,605,70Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg25,9026,00

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Adana Namaz Vakitleri 5 Kasım Cuma

İmsak
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Sabah
07:00
Öğle
12:27
İkindi
15:20
Akşam
17:45
Yatsı
19:01

Adana Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Cuma

Bahçeşehir Eczanesi
Seyhan
Nida Eczanesi
Seyhan
Yağmur Eczanesi
Seyhan
Mengü Eczanesi
Seyhan
Takadaş Eczanesi
Seyhan
Huzur Eczanesi
Seyhan
Şencan Eczanesi
Seyhan
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