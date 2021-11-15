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Adana Ticaret Borsası

15.11.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buğdayın kilogramı en yüksek 3,90 liradan işlem gördü

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 3,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg3,803,90AyçiçeğiKg5,555,65Soya FasulyesiKg5,705,80MısırKg2,702,90Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg26,9027,00

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