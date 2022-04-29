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Adana Ticaret Borsası

29.04.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 5,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (lira)En yüksek (lira)BuğdayKg5,405,50MısırKg5,085,28Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg48,4048,50

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Adana Namaz Vakitleri 29 Nisan Cuma

İmsak
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Sabah
05:40
Öğle
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İkindi
16:26
Akşam
19:32
Yatsı
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Adana Nöbetçi Eczaneler29 Nisan Cuma

Su Eczanesi
Seyhan
Kelebek Eczanesi
Seyhan
Yıldız Eczanesi
Seyhan
Özsaydı Eczanesi
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Seyhan
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Seyhan
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