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Adana Ticaret Borsası

08.06.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 6,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg7,057,25MısırKg6,106,30Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg54,9055,00

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Adana Namaz Vakitleri 8 Haziran Çarşamba

İmsak
03:28
Sabah
05:12
Öğle
12:43
İkindi
16:34
Akşam
20:03
Yatsı
21:40

Adana Nöbetçi Eczaneler 8 Haziran Çarşamba

Taşkın Eczanesi
Seyhan
Burçin Küçük Eczanesi
Seyhan
Sıhhat Eczanesi
Seyhan
Özdoğru Eczanesi
Seyhan
Park Eczanesi
Seyhan
Aydın Eczanesi
Seyhan
Tekir Eczanesi
Seyhan
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