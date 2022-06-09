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Adana Ticaret Borsası

09.06.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg7,107,30MısırKg6,156,35Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg54,9055,00

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Adana Namaz Vakitleri 9 Haziran Perşembe

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Adana Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Perşembe

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Burçinin Eczanesi
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Seyhan
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