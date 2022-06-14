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Adana Ticaret Borsası

14.06.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 7,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg7,107,30MısırKg6,256,45Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg54,9055,00

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Adana Namaz Vakitleri 14 Haziran Salı

İmsak
03:26
Sabah
05:12
Öğle
12:44
İkindi
16:35
Akşam
20:06
Yatsı
21:44

Adana Nöbetçi Eczaneler14 Haziran Salı

Yaren Eczanesi
Seyhan
Çınar Eczanesi
Seyhan
Yeşilyurt Eczanesi
Seyhan
Sunam Eczanesi
Seyhan
Tambay Eczanesi
Seyhan
Dağlı Eczanesi
Seyhan
Saygın Eczanesi
Seyhan
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