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Adana Ticaret Borsası

07.07.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 7,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg7,007,20MısırKg5,806,00Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg42,9043,00

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Adana Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cumartesi

İmsak
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Sabah
05:20
Öğle
12:49
İkindi
16:40
Akşam
20:08
Yatsı
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Adana Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Cumartesi

Su Eczanesi
Seyhan
Yağız Eczanesi
Seyhan
Ihlamur Eczanesi
Seyhan
Nazlı Eczanesi
Seyhan
İstanbulluoğlu Eczanesi
Seyhan
Yağmur Eczanesi
Seyhan
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