Adana ve Şanlıurfa'da yakalanan dolandırıcılık şüphelileri, vatandaşın 603 bin lirasını dolandırmış

Adana ve Şanlıurfa'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 32 zanlının gözaltına alındığı operasyonda 24 kişinin 603 bin lira dolandırıldığı belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik dün gerçekleştirilen ve 32 kişinin yakalandığı operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Ekiplerin, yaklaşık üç ay önce başlattığı teknik ve fiziki takiple şüphelilerin kimliklerini tespit ettiği öğrenildi.

Birbirleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüphelilerin, gözaltındaki C.A. ve M.A'nın yönlendirmesiyle hareket ettiği öne sürüldü.

Zanlı C.A'nın benzer suçlardan daha önce de yakalanıp serbest kaldığı, hastalığı nedeniyle tedavi olmak için Antalya'ya uçakla gideceği sırada Adana Havalimanında polislerce yakalandığı belirtildi.

Öte yandan, şüpheli C.A'nın iki yıl önceki operasyonda yakalandığında, cep telefonundan örgüt üyelerinin dolandırdıkları kişilerden aldıkları paralarla eğlendikleri anın görüntüleri ortaya çıkmıştı.