YURTHABER
  4. Adana ve Şanlıurfa'da yakalanan dolandırıcılık şüphelileri, vatandaşın 603 bin lirasını dolandırmış

Adana ve Şanlıurfa'da yakalanan dolandırıcılık şüphelileri, vatandaşın 603 bin lirasını dolandırmış

ADANA HABERLERİ  | 15.01.2020 10:07 | Son Güncelleme

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp telefonla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 42 şüpheliden 32'sinin yakalandığı operasyonda 24 kişinin 603 bin lira dolandırıldığı tespit edildi - Gözaltına alınanlar arasındaki bir bankanın güvenlik görevlisinin, zanlılardan birini ankesörlü telefonla arayıp polisin bankaya gelip kendisini araştırdığı konusunda bilgi verdiği iddia edildi

Adana ve Şanlıurfa'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 32 zanlının gözaltına alındığı operasyonda 24 kişinin 603 bin lira dolandırıldığı belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik dün gerçekleştirilen ve 32 kişinin yakalandığı operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Ekiplerin, yaklaşık üç ay önce başlattığı teknik ve fiziki takiple şüphelilerin kimliklerini tespit ettiği öğrenildi.

Birbirleriyle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüphelilerin, gözaltındaki C.A. ve M.A'nın yönlendirmesiyle hareket ettiği öne sürüldü.

Zanlı C.A'nın benzer suçlardan daha önce de yakalanıp serbest kaldığı, hastalığı nedeniyle tedavi olmak için Antalya'ya uçakla gideceği sırada Adana Havalimanında polislerce yakalandığı belirtildi.

Öte yandan, şüpheli C.A'nın iki yıl önceki operasyonda yakalandığında, cep telefonundan örgüt üyelerinin dolandırdıkları kişilerden aldıkları paralarla eğlendikleri anın görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin telefonla ulaştıkları 24 kişiyi 603 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Polis ekibi, yaptığı çalışmayla zanlıların vatandaşlardan ele geçirmeye çalıştığı 212 bin liraya da bankada işlem sırasında bloke koydurduğu öğrenildi.

- Bankanın özel güvenlik görevlisi de şüpheliler arasında

Gözaltına alınanlar arasındaki bir kişinin ise Adana'daki özel bir bankada çalışan özel güvenlik görevlisi N.T. olduğu bildirildi.

N.T'nin zanlılardan birini ankesörlü telefonla arayıp, polisin bankaya gelip kendisini araştırdığı konusunda uyarıp, telefonunun SIM kartını kırıp atmasını söylediği iddia edildi.

Zanlılar arasında üç de kadının bulunduğu, bu kişilerin de banka hesaplarını kullandırdığı öne sürüldü.

Polis ekipleri 10 şüpheliyi yakalamak için de çalışmalarına devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İstanbul için korkutan sözler: Daha da artacak İstanbul için korkutan sözler: Daha da artacak
Ceyhan’da Geri Dönüşüm Parkı açıldıCeyhan’da Geri Dönüşüm Parkı açıldı
Ulaşımda sıkıntı varUlaşımda sıkıntı var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
603 bin lira Adana dolandırıcılık Polis Savcı Şanlıurfa Telefon

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ahmet Uluçay Sinema Günleri

Ahmet Uluçay Sinema Günleri

Tokat’ta tarihi eser operasyonu

Tokat’ta tarihi eser operasyonu

İzmir'de 3 siyasi partinin il başkanı bir araya geldi

İzmir'de 3 siyasi partinin il başkanı bir araya geldi

Sakarya’da taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen firmalarla ilgili soruşturma başlatıldı

Sakarya’da taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen firmalarla ilgili soruşturma başlatıldı

Matematik öğretmeni ilk kitabını çıkarttı

Matematik öğretmeni ilk kitabını çıkarttı

Prof. Dr. Karakaş: "Uyuz salgını yok"

Prof. Dr. Karakaş: "Uyuz salgını yok"

Adana Namaz Vakitleri 15 Ocak Çarşamba

İmsak
06:20
Sabah
07:44
Öğle
12:53
İkindi
15:29
Akşam
17:51
Yatsı
19:11

Adana Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Çarşamba

Barış Eczanesi
Seyhan
Buğra Eczanesi
Seyhan
Eda Eczanesi
Seyhan
Erva Eczanesi
Seyhan
Gülşah Eczanesi
Seyhan
Haziran Eczanesi
Seyhan
Okan Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adana Demirspor, kaleci Muhammed Şengezer'i kiraladı

Adana Demirspor, kaleci Muhammed Şengezer'i kiraladı

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi Türkiye birincisi

Eğitim-Bir-Sen Adana Şubesi Türkiye birincisi

Nene Hatun Kına Konağı hizmete açıldı

Nene Hatun Kına Konağı hizmete açıldı

Adana'da Tarihi Eser Operasyonu

Adana'da Tarihi Eser Operasyonu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.