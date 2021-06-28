Adana'da 1 aylık bebeğin yataktan düşerek hayatını kaybettiği iddiası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir aylık kız bebeğin yataktan düşerek hayatını kaybettiği ileri sürüldü.
İddiaya göre, İsmetpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Suriye uyruklu Samir (34) ve Firas Halluf (36) çiftinin bir aylık kızları Hatice yataktan düşerek yerde hareketsiz kaldı.
Çiftin durumu bildirmesi üzerine adrese gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Bebeğin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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