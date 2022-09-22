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Adana'da 1 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının 2 zanlısı tutuklandı

22.09.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 1 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırının 2 zanlısı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırının 2 şüphelisi tutuklandı.

Havuzlubahçe Mahallesi'nde 31 Ağustos'ta silahlı saldırıda yaralanan Suriye uyruklu Muhammed Abdurrahman Acem (33) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, hafif yaralı Mehmet Ö. (20) ise taburcu edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla silahlı saldırının iki zanlısının kimliklerini ve adreslerini tespit etti.

Ekipler, şüpheliler Kadir S. (28) ve kuzeni Uğur S'yi (25) Hürriyet Mahallesi'nde saklandıkları evde yakaladı. İkamette ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Havuzlubahçe Mahallesi'nde 31 Ağustos'ta motosikletli 2 kişinin tabancayla ateş açması sonucu Suriye uyruklu Muhammed Abdurrahman Acem ve Mehmet Ö. yaralanmıştı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılmış, polis kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlatmıştı.

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