Adana'da 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Yeşilyurt Mahallesi'nde 15 Kasım ile 9 Aralık'ta park halindeki iki motosiklet kilitleri kırılarak çalındı.

Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, araştırma başlattı.

Ekipler, adreslerdeki güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak zanlıların "hırsızlık", "yağma" ve "kasten yaralama" gibi suçlardan emniyette çok sayıda suç kayıtları bulunan Alican Ç. (23) ve Emrah Ö. (34) olduğunu belirledi.

Şüpheliler, saklandıkları adreslere yapılan baskınlarla yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kameralarınca şüphelilerin park halindeki iki motosikletin kilitlerini demir kesme makasıyla kırması ve motosikletleri alıp uzaklaşmaları kaydedildi.

