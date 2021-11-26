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Adana'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yakalanan 2 zanlı adli kontrolle salıverildi

26.11.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yakalanan 2 zanlı adli kontrolle salıverildi

Adana'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili yakalanan 2 zanlı adli kontrolle salıverildi

Adana'da aracının camını silip zorla para istedikleri sürücüyü darbettikleri ileri sürülen 3 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 22 Kasım'da merkez Çukurova ilçesinde Y.T. (21) ve S.S'nin (22) tabancayla ayaklarından vurularak, S.T'nin (20) de darbedilerek yaralandığı olayın şüphelileri K.G. (21) ve ağabeyi C.G'yi (27) yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayda yaralanan 3 kişinin, trafik ışıklarında bekleyen C.G. yönetimindeki otomobilin camını silip zorla para istediği, olumsuz yanıt almaları üzerine darbettikleri sürücüye bıçak çektikleri ileri sürüldü.

Bunun üzerine K.G'nin de ağabeyi C.G'ye ait araçtaki ruhsatlı tabancayı alarak ateş ettiği, Y.T. ve S.S'nin yaralanmasına neden olduğu öne sürüldü. S.T'nin de kavga sırasında darp sonucu yaralandığı öğrenildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda 22 Kasım'da Y.T, S.S. ve S.T. ile iki kişi arasında kavga çıkmıştı. Kavgada tabancayla ayaklarından yaralanan Y.T. ve S.S. ile darbedilen S.T, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

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