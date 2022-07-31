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Adana'da 39 milyon 260 bin makaron ele geçirildi

31.07.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 39 milyon 260 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 39 milyon 260 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 39 milyon 260 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen depodaki 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste 39 milyon 260 bin makaron ele geçirildi.

Polis, 4'ü İran uyruklu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana'da 39 milyon 260 bin makaron ele geçirildi

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polis Adana makaron operasyon

Adana Namaz Vakitleri 31 Temmuz Pazar

İmsak
04:01
Sabah
05:36
Öğle
12:50
İkindi
16:38
Akşam
19:54
Yatsı
21:23

Adana Nöbetçi Eczaneler31 Temmuz Pazar

Çare Eczanesi
Seyhan
Çağlayan Eczanesi
Seyhan
Yetkinel Eczanesi
Seyhan
Aksa Eczanesi
Seyhan
Yeni Hayat Eczanesi
Seyhan
Handenaz Eczanesi
Seyhan
Burda Eczanesi
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