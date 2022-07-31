Adana'da 39 milyon 260 bin makaron ele geçirildi

Adana'da 39 milyon 260 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen depodaki 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste 39 milyon 260 bin makaron ele geçirildi.

Polis, 4'ü İran uyruklu 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

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