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Adana'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

AA AA
01.02.2024 07:54 | Son Güncelleme:
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Adana'da bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana'da apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın son katındaki dairede yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ile polis ekipleri sevk edildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, yangının çıktığı daireye girerek alevlere müdahale etti.

Diğer katlara sıçramadan söndürülen yangın sonucu dairede büyük çapta hasar oluştu.

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışması sürüyor.

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