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Adana'da bekçilerin ellerini bağlayıp çiftlikte gasp yapan 2 zanlı tutuklandı

22.02.2023 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir çiftlikte 3 bekçinin ellerini bağlayıp 4 traktör ile bazı eşyaları gasbeden silahlı ve maskeli 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Adana'yı da etkileyen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremden yaklaşık iki saat önce Doğankent Kışla Mahallesi'nde Hüseyin A'ya ait çiftliğe giren maskeli ve silahlı bir grup, burada görevli bekçiler Yusuf Y. (54), Harun Reşit K. (64) ve Yaşar A'nın (64) ellerini iple bağlayıp 4 traktör, römork, 3 ilaçlama aleti, 2 çim biçme makinesi, bir miktar zirai ilaç, 2 cep telefonu ve 2 televizyonu gasbedip kaçtı.

Şüphelilerin kaçmasının ardından bekçiler bağlı oldukları ipleri çözerek durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıların kaçış istikametindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Ekipler, görüntülerden yola çıkarak 3 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Zanlılar Enes Ö. (25), Ali S. (27) ve Veysel Ö. (25) saklandıkları adreslere yapılan baskınlarla yakalandı. Gasbedilen araç ve eşyalar da bulunarak sahibine teslim edildi.

Bu arada şüphelilerden Enes Ö'nün "kasten öldürmeye teşebbüs", "uyuşturucu ticareti" ve "dolandırıcılık" gibi olaylardan emniyette 23 suç kaydının bulunduğu, 16 ayrı suçtan da arandığı öğrenildi.

Diğer şüphelilerin de hırsızlık olaylarından suç kayıtlarının bulunduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan Enes Ö. ve Ali S. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, kimliğini belirlediği bir şüpheliyi de yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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