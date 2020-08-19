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Adana'da bir eve ses bombası atıldı

ADANA HABERLERİ  | 19.08.2020 03:55 | Son Güncelleme

Adana'da bir eve ses bombası atıldı

Adana'da kimliği henüz tespit edilmeyen şüphelilerce bir eve atılan ses bombası patladı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde patlama sesi duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Ekipler yaptıkları araştırmada sesin, tek katlı evin damına atılan ses bombasının patlaması sonucu meydana geldiğini tespit etti.

Evde yaralanan ve hasar olmadığını belirleyen ekipler, aynı ikamete bir hafta önce pompalı tüfekle ateş edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, evin damında ve çevresinde inceleme yaptı. Bu sırada özel harekat polisi de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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