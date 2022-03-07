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Adana'da bir kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

07.03.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Anadolu Mahallesi Çukurova Sokak'ta yürüyen Ramazan Tutal, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Tutal, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tutal, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Adana silahlı saldırı

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