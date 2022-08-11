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Adana'da bir kişinin iş yerinde öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

11.08.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir kişinin iş yerinde öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da bir kişinin iş yerinde öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kıraathane işletmecisinin iş yerinde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kayalıbağ Mahallesi'nde 2 Ağustos'ta, Ergün Opcin'in işlettiği kıraathanede silahlı saldırıda öldürülmesiyle ilgili şüphelilerin yakalanması için bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.

Ekipler, olay yerine motosikletle giden şüphelilerin Tarık T. (23) ve Mehmet Can P. (20) olduğunu belirledi. Zanlıların, Mahmut D'nin evinde saklandığını tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, Tarık T, Mehmet Can P. ve Mahmut D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı, Mahmut D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ergün Opcin, 2 Ağustos'ta Kayalıbağ Mahallesi'nde, işletmeciliğini yaptığı kıraathanede silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Adana'da bir kişinin iş yerinde öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

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Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı

Adana Namaz Vakitleri 11 Ağustos Perşembe

İmsak
04:14
Sabah
05:45
Öğle
12:49
İkindi
16:35
Akşam
19:43
Yatsı
21:08

Adana Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Perşembe

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Seyhan
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Biricik Eczanesi
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