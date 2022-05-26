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Adana'da bir öğrenci cep telefonuyla konuşurken uçurumdan düştü

26.05.2022 02:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite öğrencisi genç, itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarıldı

Adana'da cep telefonuyla konuştuğu sırada 50 metrelik uçurumdan düşen üniversite öğrencisi, ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden yaralı olarak kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Balcalı Kampüsünde bir kişinin uçurumdan düştüğü ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, üniversite öğrencisi C.Ö'nün (21) cep telefonuyla konuştuğu sırada yaklaşık 50 metrelik uçurumdan düştüğünü ve mahsur kaldığını tespit etti.

- Vinç yardımıyla uçurumdan kurtarıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekipleri, kurtarma aracını ağaçlık alandan uçuruma yaklaştırarak vinç yardımıyla C.Ö'nün bulunduğu yere bir görevli indirdi.

Çeşitli yerlerinden yaralanan C.Ö, yanına inen itfaiye erinin ilk müdahalesinin ardından, sırt tahtasına bağlanarak vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sedyeye taşınan C.Ö. ambulansla ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

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