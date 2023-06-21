Adana'da cinayet sanığına müebbet hapis cezası

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, 2008'de işlediği cinayetin ardından kaçan ve 2022'de yakalanan tutuklu sanık A.K. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık A.K'nin maktul Osman Özyıkılmaz'ın ağabeyi Mehmet Özyıkılmaz'ın yanında bekçi olarak 2000 yılından 2006 yılına kadar çalıştığını, daha sonra sanığın buradan ayrılıp ücretini de alamadığını iddia ettiğini, bu alacak konusundan ötürü aralarında husumet başladığını belirtti.

Savcı, daha sonra husumete dahil olan ve 17 Temmuz 2008'de karşılaştıkları Osman Özyıkılmaz'ı Zağarlı Mahallesi'nde tabancayla öldüren A.K'nin kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık A.K, olay günü yolda karşılaştıklarında önce maktulün kendisine doğru silah çektiğini öne sürerek, "Maktul bana doğru silah çekince ben de üzerine atladım. Ayrıca bende silah yoktu. Kavga esnasında silah bana geçti. Ben de maktulün ayaklarına doğru ateş ettim. O sırada ben korktuğum için ateş ettim. Çocuklarıma bakmak zorundaydım. O nedenle bu zamana kadar kaçtım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." şeklinde kendini savundu.

Mahkeme heyeti, kasten öldürme suçundan müebbet hapse çarptırdığı A.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Zağarlı Mahallesi'nde 17 Temmuz 2008'de Osman Özyıkılmaz'ı tabanca ile öldürüp kaçan A.K, 4 Aralık 2022'de güvenlik güçlerince yakalanmış ve tutuklanmıştı.

